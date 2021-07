Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un énorme départ !

Publié le 29 juillet 2021 à 11h15 par A.D. mis à jour le 29 juillet 2021 à 11h17

Alors que Gianluigi Donnarumma vient de rejoindre le PSG, Alphonse Areola est plus que jamais poussé vers la sortie cet été. Pour rebondir, l'international français devrait porter les couleurs de West Ham la saison prochaine. En effet, Leonardo aurait trouvé un accord avec les Hammers pour un prêt avec option d'achat.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma s'est engagé en faveur du PSG. Alors que Keylor Navas est toujours dans les rangs parisiens, Alphonse Areola est d'autant plus contraint de changer de club cet été. De retour à Paris après un prêt à Fulham, le champion du monde français devrait faire son retour en Angleterre cet été du côté de West Ham.

Un accord entre le PSG et West Ham pour Areola ?