Mercato - PSG : Leonardo est attendu pour Paul Pogba !

29 juillet 2021

Alors que le PSG aurait approché Paul Pogba et son entourage pour prendre le pouls au sujet d’une potentielle opération, Leonardo n’en aurait pas fait de même avec Manchester United pour un transfert.

Et si la cinquième recrue estivale de Leonardo s’appelait Paul Pogba ? Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif du PSG semblerait avoir déposé son regard sur le champion du monde tricolore. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United avec qui il n’aurait toujours pas concrètement avancé pour rallonger son aventure mancunienne, le milieu de terrain des Red Devils aurait témoigné des avances du PSG dernièrement. C’est du moins ce que The Athletic a confié ces dernières heures. En effet, Leonardo aurait pris la température auprès du clan Pogba et il se pourrait même que le PSG décide de patienter une année supplémentaire afin de gratuitement mettre la main sur Paul Pogba. De quoi écarter l’hypothèse d’un transfert cet été ? Pas vraiment.

Pas d’offensive du PSG pour Pogba auprès de Manchester United, mais…