Mercato - PSG : La grande annonce de Paul Pogba en interne !

Publié le 29 juillet 2021 à 0h15 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Paul Pogba, le joueur de Manchester United aurait apporté certaines précisions en privé.

A un an du terme de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba arrive à un moment important de sa carrière. Après des derniers moments compliqués chez les Red Devils, l’international français aurait visiblement des envies d’ailleurs. Bien que le club anglais souhaiterait conserver son milieu de terrain, celui-ci pourrait s’en aller. Et depuis plusieurs jours désormais, c’est au PSG que Pogba est annoncé. En coulisse, les choses avanceraient d’ailleurs avec le club de la capitale qui aurait entamé des discussions avec La Pioche et devrait prochainement lancer son offensive auprès de Manchester United.

Pogba patiente