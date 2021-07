Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 28 juillet 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 28 juillet 2021 à 8h18

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG d’autant qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec Manchester United, Paul Pogba aurait refusé une grosse offre de prolongation de la part des Red Devils, et serait déterminé à rejoindre le Parc des Princes.

Après avoir réussi à boucler les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG s’apprête-t-il à réaliser un autre coup colossal avec Paul Pogba cet été ? Le milieu de terrain français de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, serait très attiré par le projet parisien, et la presse anglaise révélait même récemment que Pogba avait refusé une offre colossale de prolongation de la part des Red Devils pour atterrir au PSG cet été. Et ça se précise dans ce dossier.

Pogba a recalé MU