Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid sort le grand jeu pour Kylian Mbappé !

Publié le 29 juillet 2021 à 13h15 par Th.B.

Bien que le PSG semble toujours aussi réticent à l’idée de vendre Kylian Mbappé, le Real Madrid préparerait le terrain et la vente de Raphaël Varane est un signal fort de sa détermination. Explications.

En 2017, Kylian Mbappé prenait la décision de rejoindre le PSG alors que le FC Barcelone et surtout le Real Madrid étaient sur les rangs. Depuis, le club madrilène n’a pas lâché l’affaire et aimerait toujours s’attacher ses services cet été alors qu’il ne reste plus qu’un an sur le contrat du champion du monde tricolore, un engagement qu’il refuserait de prolonger selon L’Équipe et RTL . De quoi permettre au Real Madrid de se mettre à rêver d’un transfert de Kylian Mbappé cet été, bien que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ait fait savoir courant juin qu’il ne vendrait pas Mbappé. À Madrid, Florentino Pérez a dégraissé et a notamment vendu Raphaël Varane pour se mettre toutes les chances de son côté dans l’opération Mbappé.

« Madrid veut de l'argent pour Kylian Mbappé »