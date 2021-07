Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce fracassante sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 29 juillet 2021 à 12h00 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid et des deux cadors de Premier League, Erling Braut Haaland devrait faire faux bond à ses courtisans si l’on en croit les propos du directeur général du Borussia Dortmund.

Star du Borussia Dortmund et incontestée depuis le transfert de Jadon Sancho à Manchester United cet été, Erling Braut Haaland (21 ans) figurerait dans les petits papiers du Real Madrid qui rêverait de pouvoir à la fois attiré à court terme le Norvégien et Kylian Mbappé. Cependant, Chelsea et Manchester City seraient tous deux en quête d’un avant-centre dans le cadre du mercato et pourraient se laisser tenter par une offensive auprès du BvB pour Haaland qui serait susceptible d’aller jusqu’à 175M€. Un prix qui choque le principal intéressé. « Mon prix fixé à 175M€ ? Jusqu'à hier, je n'avais pas parlé à mon agent depuis un mois. Donc vous avez la réponse. J'espère que ce ne sont que des rumeurs, parce que c'est beaucoup d'argent pour une seule personne. Je me sens bien et je ne pense pas à quitter le Borussia Dortmund, pour le moment. Tout d'abord, il me reste trois ans de contrat. Je profite de mon temps ici ».

« Erling Haaland jouera ici l'année prochaine »