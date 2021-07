Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Encore un espoir pour Ancelotti avec Koundé !

Publié le 30 juillet 2021

Alors que Jules Koundé est annoncé dans le viseur de Chelsea, un point de blocage dans les négocations pourraient encore donner de l’espoir au Real Madrid dans le dossier.

Avec les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane cet été, le Real Madrid se retrouve démuni en défense centrale. De ce fait, le club de la capitale pourrait enrôler un nouveau joueur dans ce secteur et ciblerait notamment Jules Koundé dans cette optique. Cependant, le joueur du Séville FC est en parallèle cité sur les tablettes de Chelsea. Mais pour l’heure, la négociation bloquerait sur le montant de l’indemnité de transfert entre les deux écuries.

Pas encore d’accord entre Chelsea et le Séville FC