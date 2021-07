Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait comment oublier Thiago Almada !

Publié le 30 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Intéressé par Thiago Almada, l’OM va devoir faire une croix sur l’Argentin, en partance pour Atlanta United. Il va donc falloir passer à autre chose et la solution pourrait être à Toulouse.

Après avoir déjà recruté 8 joueurs cet été, l’OM ne compte pas en rester là. Et sur la Canebière, Jorge Sampaoli aurait notamment bien aimé accueillir Thiago Almada, milieu offensif de Vélez Sarsfield. Toutefois, le crack argentin ne viendra finalement pas à Marseille. En effet, ce mercredi, la presse argentine puis l’agent d’Almada ont confirmé qu’il serait transféré en MLS, à Atlanta United. Un coup dur pour l’OM qui devra donc trouver une autre piste pour se renforcer offensivement.

Adli à défaut d’Almada ?