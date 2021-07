Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Zinedine Zidane a tout changé cet été !

Publié le 30 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Fin mai, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Un coup dur pour la Casa Blanca qui a également eu certains impacts sur le mercato estival.

Alors que le Real Madrid entame un nouveau chapitre, cela se fera sans Zinedine Zidane sur le banc de touche. En effet, épuisé par sa dernière saison, le Français a préféré dire stop, lui qui avait pourtant encore un an de contrat. Chez les Merengue, c’est Carlo Ancelotti qui est venu le remplacer. L’Italien est donc en charge de mener à bien la révolution souhaitée par Florentino Pérez. Toutefois, le départ de Zidane n’aide pas vraiment…

Des dossiers relancés !