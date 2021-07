Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan bien ficelé pour Mbappé !

Publié le 30 juillet 2021 à 10h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé ne compterait toujours pas prolonger avec le PSG, le Real Madrid n'aurait pas changé son fusil d'épaule. Selon la presse espagnole, le club merengue continuerait de tout miser sur le numéro 7 du PSG et envisagerait de ne recruter que lui cet été ou dans un an.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait pris une décision retentissante. En effet, le champion du monde français ne compterait pas étendre son bail avec le club de la capitale. Ainsi, Kylian Mbappé devrait prendre le large lors de ce mercato estival ou à l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, bien décidé à accueillir le numéro 7 du PSG.

Le Real Madrid n'en démord pas pour Mbappé