Mercato - PSG : Mbappé, Pogba... Leonardo a pris une décision fracassante !

Publié le 30 juillet 2021 à 9h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG, Leonardo aurait décidé de mettre tous les autres dossiers en attente pour se concentrer sur le renouvellement de contrat de son numéro 7. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait laissé en suspens l'opération Paul Pogba.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises dès cet été et quitter le PSG. Alors que son numéro 7 aurait décidé de ne pas prolonger, Leonardo pourrait se résoudre à le vendre lors de ce mercato estival, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Pour que ce terrible scénario ne se produise pas, le directeur sportif du PSG aurait décidé de mettre tous les autres dossiers en attente pour se focaliser sur la prolongation de Kylian Mbappé.

Le dossier Pogba en stand-by à cause de Mbappé ?