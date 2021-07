Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait ce qui lui reste à faire pour… Pogba !

Publié le 30 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Déterminé à recruter Paul Pogba au PSG, Leonardo pourrait obtenir satisfaction si le directeur sportif parisien parvenait à vendre Pablo Sarabia en amont notamment.

Alors que Leonardo est déjà parvenu à mettre la main sur quatre recrues de premier choix depuis le début du mercato estival, le directeur sportif du PSG aurait à présent jeté son dévolu sur Paul Pogba. Selon la presse britannique, le dirigeant brésilien se serait même entretenu avec le joueur et son entourage dans l’unique but de leur faire part de l’intérêt concret du club de la capitale. Cependant, afin de mener à bien une telle opération, le PSG serait contraint de poursuivre son dégraissage.

Une vente de Sarabia pour faciliter le transfert de Pogba