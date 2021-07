Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo détient la clé du dossier Pogba !

Publié le 29 juillet 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors que Leonardo envisagerait de recruter Paul Pogba au cours du mercato, le directeur sportif du PSG pourrait déjà détenir la clé du dossier Paul Pogba grâce… à Pablo Sarabia. Explications.

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, il se pourrait bien qu’une cinquième star débarque au PSG cet été en la personne de Paul Pogba. Selon The Athletic, Leonardo aurait déjà approché le clan Pogba dans l’optique de faire part au milieu de terrain de Manchester United et à son agent Mino Raiola l’intérêt concret du club de la capitale. Pour y parvenir, le PSG pourrait bien devoir laisser filer entre 3 et 5 joueurs cet été selon le journaliste de CBS Sports , Jonathan Johnson. Et la machine serait déjà enclenchée.

Après Aréola, place au départ de Sarabia pour le transfert de Pogba ?