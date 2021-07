Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Al-Khelaïfi, Pochettino monte au créneau pour Mbappé !

Publié le 30 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que la presse ibérique continue d’envoyer Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, Mauricio Pochettino a mis les choses au clair quant à l’avenir de l’attaquant du PSG.

Les journées se suivent et le feuilleton Kylian Mbappé demeure toujours autant flou. En effet, dans la foulée de l’élimination de l’Équipe de France à l’Euro au stade des 1/8èmes de finale, Mbappé s’en est allé en vacances en prenant la décision de mettre un terme aux discussions avec le PSG concernant la prolongation de son contrat qui arrive à expiration le 30 juin 2022. De quoi permettre à la presse espagnole de s’enflammer pour une potentielle arrivée de Kylian Mbappé. Cependant, la position du PSG resterait inchangée depuis l’annonce fracassante du président Nasser Al-Khelaïfi en juin dernier à L’Équipe . Alors que pour le patron du PSG l’attaquant parisien ne sera jamais vendu, Mauricio Pochettino s’est lui aussi frotté à ce dossier délicat.

Pochettino laisse planer le doute pour Mbappé