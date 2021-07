Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le Real Madrid et le PSG, le choix était vite fait pour Pochettino !

Publié le 30 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Pourtant annoncé du côté du Real Madrid ou de Tottenham, Mauricio Pochettino est sorti du silence en assurant ne pas avoir été démarché par ne serait-ce qu’une direction de ces deux clubs.

Dans la foulée de la fin de la saison, Mauricio Pochettino a été annoncé avec insistance du côté du Real Madrid pour combler le vide qui avait été laissé par le départ de Zinedine Zidane fin mai et à Tottenham pour prendre la suite de José Mourinho. De par l’absence de réponse positive que ce soit de l’entraîneur ou du PSG pour le laisser filer, les deux clubs ont nommé d’autres entraîneurs. Depuis, Mauricio Pochettino a même prolongé son contrat au PSG le liant à l’institution parisienne jusqu’en juin 2023. Néanmoins, selon les dires du principal intéressé, tout était déjà scellé malgré les incessantes rumeurs sur son avenir.

Pochettino nie avoir songé à plier bagage