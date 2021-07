Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino annonce la couleur pour le duel Navas-Donnarumma !

Publié le 29 juillet 2021 à 23h10 par T.M.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino va devoir gérer la concurrence entre l’Italien et Keylor Navas. Un problème évoqué ce jeudi par l’entraîneur du PSG.

Alors que le PSG était armé dans les cages avec Keylor Navas et Sergio Rico, Leonardo n’a pas pu laisser passer l’affaire Gianluigi Donnarumma. Ayant pendant longtemps tenté d’attirer le portier alors au Milan AC, l’occasion était trop belle. En effet, l’Italien arrivait au terme de son contrat avec le club lombard et était donc disponible librement. Le PSG s’est alors jeté sur la situation et a accueilli Donnarumma. Mais désormais, il va falloir gérer le poste de numéro 1 entre le récent vainqueur et meilleur joueur de l’Euro et Keylor Navas, qui sort de deux grosses saisons dans la capitale. Un casse-tête pour Mauricio Pochettino.

« Pour moi, le club prend toujours la meilleure décision »