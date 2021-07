Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Tottenham… La mise au point de Pochettino !

Publié le 29 juillet 2021 à 21h10 par T.M. mis à jour le 29 juillet 2021 à 21h21

Dernièrement, cela s’est agité autour de l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG. Ce jeudi, l’Argentin a enfin mis les choses au point.

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino a dernièrement prolongé jusqu’en 2023 avec le club de la capitale. L’Argentin sera donc encore là pour la saison à venir, mais il y a quelques semaines encore, on pouvait encore en douter. En effet, 6 mois seulement après son arrivée, Pochettino était annoncé sur le départ. Et du monde était visiblement intéressé pour le récupérer puisque Tottenham aurait voulu le rapatrier pour remplacer José Mourinho, tandis que le Real Madrid aurait pensé à lui pour l’après Zinedine Zidane. Mais qu’en est-il réellement ?

« Il y a eu beaucoup de rumeurs »