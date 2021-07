Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte est bien fermée pour ce crack d'Ancelotti !

Publié le 29 juillet 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid souhaite entamer un nouveau cycle avec Carlo Ancelotti, Floretino Pérez n’a aucune envie de voir partir Vinicius Jr. Au contraire, l’ailier brésilien serait considéré comme intouchable au sein du club merengue.

Après les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid est clair sur ses objectifs : reconstruire un effectif vieillissant. Pour cela, Florentino Pérez a fait revenir sur le banc madrilène Carlo Ancelotti et travaille pour donner à l’entraineur italien un effectif jeune et compétitif. Si peu d’arrivées sont à noter pour le moment au Real Madrid, la direction madrilène veut clairement sécuriser ses jeunes et notamment Vinicius Jr. Au cœur de certaines rumeurs, le cas du Brésilien serait en réalité déjà réglé en interne.

Vinicius Jr est considéré comme intouchable