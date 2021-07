Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ d’Antoine Griezmann se précise ?

Publié le 29 juillet 2021 à 20h00 par La rédaction

En Espagne, certains médias annoncent un accord de principe entre Antoine Griezmann et l’Atletico de Madrid. Analyse.

Selon les informations du média espagnol OK Diario , Antoine Griezmann aurait déjà trouvé un terrain de principe avec l’Atletico de Madrid sur les termes d’un futur contrat. Entre les deux parties, tout serait clair, Griezmann touchant la même rémunération globale qu’à Barcelone, mais sur quatre ans au lieu de trois, ce qui ferait que son salaire net annuel passerait à 11,25 millions d’euros net par an.

Le montage proposé par l’Atletico apparaît solide

Une telle information apparait tout à fait plausible, compte tenu de la volonté des deux parties de parvenir à un accord. De plus le montage proposé par l’Atletico de Madrid, avec un système de bonus très intéressant permettant de booster encore son salaire, permet un effort salarial minimal à l’attaquant français du Barça. Un élément suffisant pour croire effectivement à la possibilité d’un accord sur cette base, sachant qu’à Barcelone, on demande à Griezmann un effort largement équivalent. Pour autant, si un terrain d’entente contractuel apparaît crédible entre le Français et l’Atletico, aucun accord n’existe entre les deux clubs, et dans le contexte actuel, il s’annonce très complexe à atteindre…