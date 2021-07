Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une grosse opportunité à 0€ sur le marché !

Publié le 30 juillet 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne devrait être bloqué par le Napoli lors de ce mercato estival. Et alors qu'il serait contraint de baisser son salaire pour prolonger avec les Azzurri, le champion d'Europe italien devrait partir librement et gratuitement dans un an. L'occasion pour le PSG de boucler une grosse opération à 0€.

Le 1er juillet 2022, Lorenzo Insigne ne sera plus un joueur du Napoli s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour recruter le champion d'Europe italien dès cet été. Toutefois, Lorenzo Insigne serait plutôt parti pour rester une saison de plus à Naples, avant de faire ses valises et rejoindre un nouveau club pour 0€ à l'été 2022.

Un départ libre et gratuit en 2022 pour Lorenzo Insigne ?