Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan très clair pour Kylian Mbappé…

Publié le 30 juillet 2021 à 0h20 par La rédaction

En manque d’argent pour boucler le deal, le Real mise sur un point précis pour finaliser malgré tout le transfert de Kylian Mbappe cet été. Explication.

Comme les médias espagnols l’ont révélé ces dernières heures, le Real Madrid envisage de ne pas pouvoir recruter Kylian Mbappe cet été faute d’argent, du fait de la crise sanitaire. Pour autant, le club merengue ne fermerait pas la porte en cas d’appel du clan Mbappe ou du PSG…

Mettre Paris dos au mur fin août