Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Real Madrid… Kylian Mbappé est très attendu !

Publié le 29 juillet 2021 à 20h30 par T.M.

Le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé commence à s’étendre dans le temps. Le choix de l’attaquant du PSG est attendu de tous et les messages se multiplient pour l’attaquant français.

Restera ? Ne restera pas ? Alors que Kylian Mbappé a repris le chemin de l’entraînement avec le PSG, le flou est encore et toujours total concernant son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, l’international français aurait toutefois assuré à sa direction qu’il ne prolongerait pas son bail. Dans cette situation, le doute existe donc concernant un possible départ à l’occasion de ce mercato estival, bien que Nasser Al-Khelaïfi ait assuré que Mbappé ne partirait pas. Le PSG prendra-t-il alors le risque de perdre gratuitement son joyau dans un an ? Le club de la capitale pourrait donc jouer à un jeu dangereux, à moins qu’il ne revoit sa position sur l’avenir de Kylian Mbappé d’ici la fin du mois d’août. Et si tel venait à être le cas, le Real Madrid sera à l’affût pour enfin réaliser le rêve de Florentino Pérez et de s’offrir celui qu’on annonce comme le futur meilleur joueur du monde.

Cet été ou l’été prochain, le Real Madrid est là !

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid espère voir un jour ou l’autre Kylian Mbappé sous la tunique merengue. Et forcément pour Florentino Pérez, le plus tôt sera le mieux. Mais au sein de la Casa Blanca, on sait que cela sera très compliqué cet été. Comme l’a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube , le Real Madrid rêve de l’attaquant du PSG, mais c’est sans compter sur le club de la capitale qui a fermé la porte. Face à cela, Florentino Pérez n’a donc entamé aucune manoeuvre, aucune discussion n’aurait débuté. Pour autant, la situation pourrait vite s’inverser. En effet, selon le journaliste, si le PSG venait à finalement ouvrir la porte cet été, le Real Madrid tentera sa chance. Et si ce n’est pas cet été, c’est l’été prochain que le club espagnol sera au rendez-vous puisque Kylian Mbappé sera alors libre, s’il ne prolonge pas d’ici là.

« J’espère que nous pourrons continuer à écrire l’histoire du Paris Saint-Germain »