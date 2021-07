Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation de Neymar sur l'arrivée de Mbappé !

Publié le 29 juillet 2021 à 19h10 par H.G.

Alors qu’ils sont tous deux arrivés au PSG à l’été 2017, Neymar a confié qu’il voulait absolument que Kylian Mbappé le rejoigne dans la capitale française.

Depuis maintenant quatre ans, Neymar et Kylian Mbappé font les beaux jours du PSG. Tous deux arrivés en août 2017, les deux attaquants ont réussi à nouer une excellente relation sur les terrains et en dehors. Et à en croire ses propos, à son arrivée en provenance du FC Barcelone contre 222 M€, Neymar souhaitait absolument que Kylian Mbappé le rejoigne au PSG tant il était déjà admiratif de ses qualités.

« Je voulais vraiment qu’il rejoigne aussi le club »