Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar envoie un énorme message à Mbappé !

Publié le 29 juillet 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, Neymar a clairement laissé entendre qu’il aimerait que l’international français reste à ses côtés à Paris.

En fin de contrat le 30 juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son contrat au contraire de Neymar. Pire encore, selon bon nombre d’informations parues dans la presse ces dernières semaines, l’international français refuserait de renouveler son bail pour l’instant et l’aurait communiqué à la direction parisienne. Ainsi, l’ancien joueur de l’AS Monaco se dirige droit vers un départ libre dans un an, le Real Madrid n’étant pas en mesure de le recruter cet été en raison de ses moyens financiers limités. Mais dans ce contexte, Neymar semble vouloir apporter sa pierre à l’édifice pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger.

« J’espère que nous pourrons continuer à écrire l’histoire du PSG »