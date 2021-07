Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juventus... Cette annonce fracassante sur le feuilleton Pogba !

Publié le 29 juillet 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba se rapprocherait dangereusement d'un départ de Manchester United. Alarmé par la situation de La Pioche, Leonardo négocierait avec les Red Devils pour tenter de boucler un transfert cet été. Alors qu'il serait prêt à payer les 60M€ que réclamerait Ole Gunnar Solskjaer, le directeur sportif du PSG essaierait tout de même d'inclure un joueur dans la transaction.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Paul Pogba est une véritable énigme. Lors des dernières fenêtres de transferts, La Pioche aurait pu quitter Manchester United à plusieurs reprises. Mais malgré l'intérêt du PSG, du Real Madrid et de la Juventus, Paul Pogba défend toujours les couleurs des Red Devils . Alors qu'il sera en fin de contrat dans moins d'un an, le champion du monde français pourrait finalement partir lors de ce mercato estival. En effet, la direction de Manchester United pourrait se résoudre à vendre son numéro 6 cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022, lorsque son bail arrivera à terme. Conscient de la situation, le PSG est toujours en embuscade pour recruter Paul Pogba, mais il pourrait avoir un nouvel adversaire de taille à défier.

«Le PSG est prêt à satisfaire la demande de 60M€ des Red Devils»

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Mino Raiola a proposé les services de Paul Pogba à Liverpool. Lors d'une conversation avec le club emmené par Jürgen Klopp, l'agent de La Pioche a annoncé qu'il était possible de recruter son poulain lors de ce mercato estival, et ce, malgré la rivalité entre les Reds et les Red Devils . Toutefois, la direction de Liverpool a répondu qu'un transfert de Paul Pogba n'était pas d'actualité pour elle, mais que cela pourrait l'être au mois de janvier, soit quelques mois avant l'expiration de son bail. Ainsi, selon nos informations de ce jeudi matin, la destination la plus chaude pour Paul Pogba reste le PSG. Et les excellentes relations entre Mino Raiola et le club parisien pourraient profiter à Leonardo. D'ailleurs, le directeur sportif du PSG aurait déjà lancé les grandes manoeuvres auprès de Manchester United pour mener à bien ce dossier.

«Le PSG aimerait insérer une contrepartie dans le deal»