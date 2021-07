Foot - PSG

PSG : Neymar, Ballon d’Or… Les vérités de Kylian Mbappé !

Publié le 29 juillet 2021 à 16h15 par T.M.

Au PSG, Neymar et Kylian Mbappé rêvent d’une chose : remporter un jour le Ballon d’Or. Mais de quoi créer une guerre entre les deux coéquipiers.

A 34 et 36 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours au sommet de la planète football. D’ailleurs, la star argentine semble idéalement placée pour remporter le Ballon d’Or cette année, ce qui serait son 7ème. Alors que tout le monde se demande qui sera le successeur des deux ogres sur le trône, il va donc falloir patienter encore un peu avant de le savoir. Néanmoins, il y a des prétendants pour remporter ce Ballon d’Or, notamment au PSG. En effet, Neymar et Kylian Mbappé font partie des candidats naturels à cette distinction.

« On ne va pas se fritter entre nous pour ça »