Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision de taille sur le départ d’Areola !

Publié le 29 juillet 2021 à 17h15 par H.G.

Alors qu’Alphonse Areola a rejoint West Ham dans le cadre d’un prêt, son option d’achat pourrait bien devenir obligatoire.

Après le Real Madrid et Fulham au cours des dernières saisons, c’est maintenant vers West Ham qu’Alphonse Areola va poursuivre sa carrière dans le cadre d’un nouveau prêt, cette fois avec une option d’achat dont le montant n’a pas été précisé. Ce faisant, le PSG se déleste d’un élément qui est devenu indésirable dans son effectif. Et cela pourrait finalement durer plus d’un an…

L’option d’achat pourrait devenir obligatoire !