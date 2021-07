Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s'activait en coulisse pour ce cadre d'Ancelotti !

Publié le 30 juillet 2021 à 7h00 par La rédaction

C’est officiel, Dani Carvajal a bien prolongé au Real Madrid alors que son avenir était incertain. Florentino Pérez conserve donc un joueur important à Madrid, alors que du monde était visiblement à l'affût.

Alors que certains cadres comme Sergio Ramos et Raphaël Varane ont quitté le Real Madrid cet été, la direction madrilène a officialisé ce jeudi la prolongation de Dani Carvajal. Florentino Pérez renouvelle donc sa confiance au latéral droit espagnol qui arrivait à la fin de son contrat à l’été 2022. À 29 ans, Dani Carvajal prolonge son aventure madrilène jusqu’en 2025 et sera un élément important pour Carlo Ancelotti dans les saisons à venir. Cependant, le dossier de l’Espagnol n’était pas gagné d’avance pour le Real Madrid et Florentino Pérez. De nombreux concurrents seraient apparus pour la défenseur, notamment en provenance d’Angleterre.

Plusieurs clubs de Premier League s’intéressaient à Carvajal