Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a scellé l'avenir de ce protégé de Koeman !

Publié le 29 juillet 2021 à 22h00 par A.D.

Malgré les approches du Bayern, du Borussia Dortmund, d'Arsenal et de l'AS Monaco, Sergino Dest et le FC Barcelone ne compteraient pas se séparer cet été. Alors que Ronald Koeman voudrait à tout prix le garder, le défenseur américain devrait poursuivre son aventure au Barça.

Arrivé l'été dernier en provenance de l'Ajax, Sergino Dest a parfaitement réussi ses débuts au FC Barcelone. A tel point qu'il aurait alarmé bon nombre d'écuries européennes. En effet, le Bayern, le Borussia Dortmund, Arsenal et l'AS Monaco seraient tombés sous le charme de Sergino Dest et auraient tenté une approche pour le recruter. Toutefois, à en croire ESPN , l'international américain, qui ne voudrait pas quitter le FC Barcelone, les aurait tous recalé. Mais quelle est la position du Barça ?

Le Barça compte garder Sergino Dest cet été