Mercato - PSG : Le danger était bien réel pour Mauricio Pochettino !

Publié le 29 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Il y a quelques semaines, Mauricio Pochettino était annoncé sur le départ. Et l’entraîneur du PSG figurait notamment dans les petits papiers du Real Madrid.

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, l’histoire ne s’arrêtera pas maintenant. Arrivé en janvier dernier sur le banc parisien, l’Argentin a ainsi terminé la saison dernière. Et désormais, il s’apprête à entamer sa première saison complète ce qui était pourtant loin d’être gagné. En effet, pendant plusieurs semaines, il a été question d’un départ de Pochettino, 6 mois seulement après son arrivée. Finalement, le PSG a toujours fermé la porte et le natif de Murphy a d’ailleurs fini par prolonger jusqu’en 2023.

Le plan B pour oublier Zidane !