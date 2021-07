Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino livre les dessous de l'arrivée de Donnarumma !

Publié le 29 juillet 2021 à 22h15 par La rédaction

Parmi les recrues phares du PSG cet été, on retrouve Gianluigi Donnarumma, le récent champion d’Europe italien. Interrogé sur l’arrivée de l’ancien portier du Milan AC, Mauricio Pochettino a confirmé qu’il avait joué un rôle important dans sa venue.

Auteur d’un très bon mercato, Leonardo régale une personne en particulier : Mauricio Pochettino. Après avoir prolongé jusqu'en 2023 avec le PSG, l'Argentin est prêt à travailler avec ses nouveaux renforts, dont Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat avec le Milan AC, le meilleur joueur de l’Euro s’est engagé avec le PSG où il sera en concurrence avec Keylor Navas. Si son arrivée à Paris a fait parler, elle a été validée par Mauricio Pochettino.

« Nous travaillons ensemble depuis que je suis arrivé ici en janvier »