Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Pochettino sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 29 juillet 2021 à 21h15 par T.M.

Au PSG, le gros dossier du moment concerne bien évidemment Kylian Mbappé. Et ce jeudi, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur le sujet.

Revenu de ses vacances et ayant repris l’entraînement avec le PSG, Kylian Mbappé reste au centre de toutes les attentions. En effet, l’international français n’a toujours pas tranché concernant son avenir, lui qui n’a plus qu’un an de contrat avec le club de la capitale. Une situation qui suscite forcément de nombreuses rumeurs et d’incertitudes. Mbappé va-t-il rester au PSG ? Va-t-il s’en aller ? Pour Mauricio Pochettino, cela ne doit pas forcément être facile à gérer à l’aube de cette nouvelle saison. Et pour Le Parisien , l’entraîneur argentin a évoqué la question.

« C’est un joueur de l’effectif »