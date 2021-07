Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino laisse planer le doute sur le dossier Pogba…

Publié le 29 juillet 2021 à 21h45 par La rédaction

A la quête d’un nouveau milieu de terrain en plus de Georginio Wijnaldum, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Paul Pogba. Interrogé sur le sujet, Mauricio Pochettino a gardé sa langue de bois.

Si le PSG a d’abord dû gérer le faux-départ de Mauricio Pochettino au début de ce mercato, la suite est bien plus radieuse. Leonardo a bouclé l’arrivée de quatre recrues XXL : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi (transfert révélé et expliqué en exclusivité par le10sport.com), Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Et en plus de ces premiers renforts, le directeur sportif du PSG attendrait toujours un nouveau milieu de terrain. Paul Pogba est une piste chaude, mais selon CBS Sports , Paris devrait vendre entre 3 et 5 joueurs avant de recruter le joueur de Manchester United. Interrogé sur l’évolution du dossier, Mauricio Pochettino n’a pas éclairci la situation.

« Le club travaille en toute discrétion »