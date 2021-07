Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid passe la seconde dans le dossier Mbappé !

Publié le 30 juillet 2021 à 12h15 par D.M.

Le Real Madrid discuterait régulièrement avec Kylian Mbappé et son entourage pour évoquer une possible arrivée du joueur en Espagne. Le club espagnol aurait même tenté une approche auprès du PSG.

« La seule chose claire est que Kylian a encore un an de contrat. C’est un joueur de l’effectif et nous le traiterons de la même manière qu’un joueur avec cinq ans de contrat. C’est différent mais chaque situation peut se développer, évoluer… Ça se gère à un autre niveau. M’a-t-il dit qu’il ne prolongerait pas ? Ce sont des discussions privées. Mais en aucun cas Kylian ne m’a parlé de ça. Peut-on imaginer un départ libre ? Je ne vis pas à travers l’imagination. Je ne pense pas à ce qui peut ou pas se passer. Il a un an de contrat avec nous, c’est une réalité. Et pour le moment, c’est notre joueur et nous le traiterons comme tel ». Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino espère conserver son joueur. Mais pour l’heure, le champion du monde 2018 refuserait de prolonger son contrat avec le PSG, malgré l’arrivée de quatre recrues. Sous contrat jusqu‘en 2022 avec le club parisien, Mbappé aurait déjà fait son choix selon la presse espagnole.

Le Real Madrid a approché le PSG