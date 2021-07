Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le malaise s’éternise avec Kylian Mbappé…

Publié le 30 juillet 2021 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 30 juillet 2021 à 11h36

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé ne semble toujours pas convaincu par le projet sportif mis en place et ce malgré le mercato estival prometteur réalisé par Leonardo. Ce qui continue de jeter un froid sur son avenir au club…

C’est un fait, le PSG n’a pas chômé depuis le début du mercato estival avec les arrivées de Georginio Wijnalum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Un recrutement pour le moins ambitieux, qui a forcément pour objectif de faire franchir un palier au club de la capitale sur le plan européen et enfin parvenir à soulever la Ligue des Champions. Mais pas seulement… En effet, Kylian Mbappé réclamerait depuis des mois des garanties sportives à la direction du PSG pour envisager une prolongation de son contrat qui court jusqu’en juin 2022. Mais ce dossier est encore loin d’être réglé.

Mbappé toujours pas convaincu par le PSG

L’Equipe indique dans ses colonnes du jour que Kylian Mbappé aurait toujours autant de mal à y voir clair dans la suite du projet du PSG. L’attaquant tricolore ne comprend pas la nature du projet mis en place, et refuserait catégoriquement d’être utilisé comme un simple élément marketing. En clair, une prolongation n’est toujours pas à l’ordre du jour pour Mbappé, qui a pourtant laissé entendre qu’il ne partirait pas tout de suite dans un entretien accordé à PSG Mag : « Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable », a confié Mbappé. Un discours de façade, puisqu’en coulisses, son avenir est loin d’être fixé.

Al-Khelaïfi est clair…