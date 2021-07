Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi dégaine un argument XXL pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 juillet 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Kylian Mbappé qui n’a plus qu’un an de contrat au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi joue la carte de son mercato imposant de l’été avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma.

Dans un entretien à paraître dans le prochain PSG Mag, Kylian Mbappé a clairement laissé entendre qu’il ne bougerait pas du PSG cet été : « Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable », confie l’attaquant français, qui n’a pourtant plus qu’une seule année de contrat dans la capitale. Un contexte délicat à gérer pour la direction du PSG, mais Nasser Al-Khelaïfi a des arguments à faire valoir…

Al-Khelaïfi insiste sur le recrutement