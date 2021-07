Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Pochettino sur l'arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 29 juillet 2021 à 23h15 par La rédaction

Le PSG réalise un mercato estival actif et s’affirme comme un candidat sérieux à la victoire en Ligue des Champions. Un recrutement analysé ce jeudi par Mauricio Pochettino, qui a notamment jugé l'arrivée de Sergio Ramos.

Alors que le mercato estival est loin d’être fini, le PSG a déjà grandement renforcé son effectif cet été avec les arrivées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. De nombreuses venues qui accentuent et affirment les objectifs élevés du club parisien. Reste maintenant à Mauricio Pochettino de pouvoir créer une alchimie entre tous ses grands joueurs. L’entraineur argentin s’est d’ailleurs exprimé sur la venue de Sergio Ramos au PSG.

« Le plus important est de le voir aujourd’hui aider notre équipe à gagner »