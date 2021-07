Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette déclaration lourde de sens de Mauro Icardi…

Publié le 30 juillet 2021 à 7h45 par T.M.

Annoncé sur le départ lors de ce mercato estival, Mauro Icardi n’a pas vraiment la tête à un départ du PSG.

Arrivé au PSG il y a deux ans maintenant, Mauro Icardi voit son avenir fait énormément parler lors de ce mercato. En effet, auteur d’un dernier exercice plutôt décevant, l’Argentin pourrait ne pas être conserver, d’autant plus que Leonardo cherche à dégraisser. Icardi pourrait donc s’en aller cet été, lui qui conserverait une très belle cote de popularité en Italie, où la Juventus et l’AS Rome ont été annoncées sur les rangs. Mais cela serait sans compter sur le natif de Rosario. Alors que différents échos font état de la volonté du joueur de Mauricio Pochettino de rester au PSG, ses derniers commentaires le prouvent.

Icardi a certains objectifs !