Mercato - PSG : Mino Raiola prêt à jouer un très mauvais tour à Leonardo ?

Publié le 30 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

En coulisse, ça discute entre Mino Raiola et Leonardo à propos de Paul Pogba. Mais le célèbre agent n’échangerait pas seulement avec le PSG.

Encore une fois, Paul Pogba est l’un des grands feuilletons de ce marché des transferts. Et au contraire des fois précédentes, l’international français pourrait cette fois bien quitter Manchester United. En effet, n’ayant plus qu’un an de contrat avec les Red Devils, Pogba n’aurait pas envie de prolonger. Pour partir plus facilement ? En tout cas, en coulisse, cela s’activerait déjà, notamment avec le PSG. Mino Raiola aurait ainsi échangé avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Mais pas seulement…

L’option Liverpool ?

Annoncé au PSG, Paul Pogba pourrait finalement continuer en Premier League… à Liverpool. En effet, selon les informations communiquées par le10sport.com, Mino Raiola s’est rapproché des Reds pour proposer l’international français. De quoi intéresser Jürgen Klopp ? Pas pour cet été. Liverpool a expliqué ne pas intéressé cet été, en revanche, à partir cet hiver, la réponse pourrait être différente.