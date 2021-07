Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga prêt à prendre une énorme décision pour son avenir ?

Publié le 30 juillet 2021 à 9h45 par T.M.

Alors que le départ d’Eduardo Camavinga est annoncé pour ce mercato estival. Le milieu de terrain de Rennes pourrait finalement remettre cela à 2022.

S’étant révélé sous le maillot de Rennes, Eduardo Camavinga veut désormais franchir un cap. Ainsi, à 18 ans, le milieu de terrain voudrait évoluer à un échelon supérieur et pour cela, il voudrait donc aller voir ailleurs. Pour cela, il refuserait de prolonger avec les Bretons, alors que son contrat court jusqu’en 2022, et aurait pour priorité de rejoindre le PSG. Un intérêt pas forcément réciproque puisque Leonardo est davantage concentré sur le cas Paul Pogba. Et c’est d’ailleurs à Manchester United que Camavinga pourrait atterrir pour remplacer La Pioche. A moins qu’un autre scénario ne se déroule dans ce feuilleton…

Un départ libre pour Camavinga ?