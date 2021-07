Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur le feuilleton Camavinga !

Publié le 28 juillet 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Manchester United a été annoncé sur les traces d’Eduardo Camavinga, tout comme le PSG, rien n’aurait véritablement avancé dans le dossier.

À un an de la fin de son contrat au Stade Rennais, Eduardo Camavinga voit son avenir faire l’objet de nombreuses spéculations. Le club breton a lui-même indiqué qu’un départ de son joueur est une hypothèse envisageable cet été, chose qui conduirait le PSG et Manchester United à être intéressé par la perspective de le recruter. Cependant, pour l’heure, rien n’avancerait dans l’optique du départ d’Eduardo Camavinga dans la mesure où les Red Devils seraient encore très attentistes dans le dossier.

Manchester United ne fait qu’observer Eduardo Camavinga pour l’instant