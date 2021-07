Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération Pogba a été lancée en coulisse !

Publié le 28 juillet 2021 à 21h10 par T.M.

Cet été, Paul Pogba se rapproche d’un départ. Un coup dur pour Manchester United que le vestiaire mancunien tente actuellement d’empêcher.

Actuellement, le mercato estival est animé par le feuilleton Paul Pogba. Souvent annoncé sur le départ, le joueur de Manchester United pourrait cette fois bel et bien faire ses valises. Arrivé à un an du terme de son contrat et pas vraiment enclin à prolonger, le Français serait ainsi proche de la porte de sortie. Et c’est du côté du PSG qu’on pourrait prochainement voir Pogba. De retour chez les Red Devils en 2016, le milieu de terrain de 28 ans s’apprêterait donc à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Au grand dam de ses futurs ex-coéquipiers à Manchester United.

« Rashford et d’autres ont tout fait pour convaincre Pogba de rester »