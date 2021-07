Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Camavinga débloqué par... Pogba ?

Publié le 27 juillet 2021 à 1h15 par D.M.

Courtisé par le PSG, Eduardo Camavinga serait aussi dans le viseur de Manchester United. Mais le club anglais n'a pas, pour l'instant, l'intention de transmettre une offre à Rennes

Le renforcement du milieu de terrain est la nouvelle priorité de Leonardo. Le dirigeant du PSG voudrait amener du sang frais dans l’entrejeu et aurait ciblé un joueur de Manchester United. Le club parisien souhaiterait recruter Paul Pogba et a commencé à discuter avec son agent, Mino Raiola, mais aussi avec le club anglais sans pour autant formuler d’offre. En cas d’échec dans ce dossier, le PSG a tout prévu et pourrait tenter de recruter Eduardo Camavinga, désireux de quitter Rennes selon nos informations exclusives.

Manchester United doit enregistrer un départ