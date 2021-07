Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les coulisses de l'opération Luan Peres dévoilées !

Publié le 30 juillet 2021 à 11h00 par La rédaction

Président de Santos, Andrés Rueda est revenu sur le départ de Luan Peres à l'OM et a révélé qu'il avait vendu le joueur pour des raisons financières.

Très actif lors de ce mercato estival, Pablo Longoria est parvenu à renforcer le secteur défensif en enrôlant William Saliba ou encore Luan Peres. Agé de 27 ans, le joueur a quitté Santos cet été pour rejoindre l’OM. Acheté 4,5M€ par le club marseillais, le Brésilien a évoqué sa joie de rejoindre la Ligue 1 : « Je suis très heureux d'être à l'OM, je me sens chez moi, je suis heureux aussi de la confiance que le coach me donne. Le fait de le connaître a facilité mon intégration. Je suis content de mes deux premiers matchs, mais je dois m'améliorer sur le plan de la condition physique . » Président de Santos, Andrés Rueda est revenu sur le départ de Luan Peres à l’OM et a révélé les raisons qui l’ont poussé à se séparer de lui.

« Je ne voulais pas qu'il parte, mais c'était une nécessité »