EXCLU - Mercato - FC Nantes : Ce club qui ne lâche pas Kolo Muani

Publié le 30 juillet 2021 à 10h55 par Alexis Bernard mis à jour le 30 juillet 2021 à 10h56

Positionné sur Randal Kolo Muani, Francfort insiste pour récupérer l’attaquant nantais cet été.

Parmi tous les clubs positionnés sur Randal Kolo Muani depuis plusieurs semaines, Francfort est sûrement celui qui manifeste le plus d’envie de le signer. Et du côté de l’attaquant nantais, jusqu’à présent, c’est la seule piste chaude qui trouve grâce à ses yeux. Le Français de 22 ans est attiré par l'Allemagne et fait de la Bundesliga sa priorité. Et face à l’insistance de Francfort pour le signer dès cet été, le dossier est loin d’être bouclé.

Francfort va revenir à la charge

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2022, Randal Kolo Muani n’exclut pas de rester cet été et ainsi se retrouver libre de tout contrat dans quelques mois. Un changement de stratégie qui place le FCN dans une situation complexe. Perdre la plus grosse valeur marchande de son effectif, pour zéro euro… Reste à savoir ce que le FC Nantes fera lorsque Francfort reviendra à la charge. Car d’après nos sources, c’est précisément ce que le club allemand prévoit dans les prochains jours…