Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - FC Nantes : Changement de stratégie confirmé pour Kolo Muani…

Publié le 1 juillet 2021 à 11h50 par Alexis Bernard mis à jour le 1 juillet 2021 à 11h54

Chaudement courtisé par Francfort, Randal Kolo Muani pourrait finalement rester à Nantes cet été et viser un départ libre dans un an.

L’offre de Francfort a bien été transmise au FC Nantes pour Randal Kolo Muani. Suite aux révélations du 10 Sport , Sky Sport Allemagne a confirmé l’offensive du club de Bundesliga, déterminé à signer l’attaquant nantais. Mais l’état-major du FCN n’est pas satisfait du montant proposé et réclame plus d’argent. De son côté, le camp du joueur envisage désormais une autre stratégie.

Partir libre en juin 2022