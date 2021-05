Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - FC Nantes : Courtisé par l’OL, Kolo Muani préfère… l’Allemagne

Publié le 29 mai 2021 à 15h10 par Alexis Bernard

Courtisé à l’approche du mercato estival, Randal Kolo Muani a peu de chance de rester au FC Nantes. Et pour son avenir, l’attaquant de 22 ans a une préférence pour la Bundesliga.

Encore impliqué dans la survie du FC Nantes, Randal Kolo Muani n’en reste pas moins attentif à son avenir. Et beaucoup de choses se passent, en coulisses. Ses représentants sont sollicités, en France comme à l’étranger. En Ligue 1, c’est l’OL qui frappe à sa porte. Le 10 Sport a révélé cette piste, confirmée ensuite par le journal L’Equipe . Mais l’intéressé a une préférence. Et elle ne se trouve pas en France.

Trois clubs allemands sont là

Selon nos sources, Randal Kolo Muani regarde très attentivement vers l’étranger et plus particulièrement en Allemagne. La Bundesliga l’attire et les intérêts vifs de trois clubs allemands sont là pour le satisfaire. On retrouve ainsi Francfort, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. Il sera difficile pour l’OL de le récupérer cet été.