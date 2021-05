Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'agite dans le dossier Gianluigi Donnarumma !

Publié le 29 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

Libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma aurait été proposé à différents clubs par Mino Raiola pour son avenir mais ce serait bien le FC Barcelone qui serait en pôle position dans le dossier.

N'ayant pas trouvé d'accord sur les termes d'un nouveau contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma arrive au bout de son aventure avec son club formateur et se retrouve donc libre le 30 juin. Le gardien de 22 ans pourra donc s'engager dans le club de son choix. Son nom circule est d'ailleurs revenu assez souvent dans plusieurs clubs comme le PSG, Barcelone ou encore la Juventus ces derniers temps.

Le Barça en pôle !

Et les choses semblent s'accélérer puisque selon les informations de Fabrizio Romano, Donnarumma a bien été proposé au FC Barcelone et le conseil d'administration du Barça doit maintenant trancher le concernant. De plus, la Juventus serait également sur le coup, tout comme le PSG. Mais Gianluca Di Marzio affirme que c'est bien le club catalan qui tiendrait la corde à l'heure actuelle. À suivre...