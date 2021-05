Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme annonce sur le dossier Gerson !

Publié le 29 mai 2021 à 14h10 par D.M.

Vice-président de Flamengo, Marcos Braz a fait le point sur le dossier Gerson. Le dirigeant a reconnu que les négociations s'étaient accélérées avec l'OM et espère une réponse positive du club marseillais dans les prochaines heures.

Pablo Longoria s’active en coulisse pour tenter de boucler l’arrivée de son premier renfort estival. A la recherche de renforts au milieu de terrain, l’OM a ciblé Gerson, âgé de 24 ans et sous contrat jusqu’en 2023 avec Flamengo. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 22 mai dernier, le club marseillais a transmis une offre de 24M€ + 6M€ de bonus. Une proposition importante qui n’aurait pas totalement convaincu le club brésilien. Selon Globoesporte, Flamengo aurait fait une contre-proposition et souhaiterait inclure plus de bonus, mais aussi négocier le montant du pourcentage à la revente.

« Les négociations se sont accélérées ces cinq derniers jours »