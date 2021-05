Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - Montpellier : Première offre de transfert pour Dall’Oglio, Brest décline

Publié le 29 mai 2021 à 13h29 par Alexis Bernard mis à jour le 29 mai 2021 à 13h31

Révélée par le10sport.com, la piste Dall’Oglio prend de l’ampleur à Montpellier. Les Héraultais viennent de transmettre une offre à Brest.

Ils n’étaient plus que trois entraîneurs dans la short-list finale du MHSC : Laurent Batlles, Olivier Dall’Oglio et Sabri Lamouchi. Comme révélé par le10sport.com, l’un de ces trois coachs va prendre en main le destin de Montpellier. Un choix qui appartient au président Laurent Nicollin. Et comme révélé par Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, c’est sûr Olivier Dall’Oglio qu’il a fini par jeter son dévolu.

Brest refuse la première offre

Un contrat de trois ans attend Olivier Dall’Oglio. Mais comme révélé par le10sport.com le 19 mai, le technicien est encore sous contrat avec Brest (juin 2022). Il faut donc que Montpellier et Brest trouvent un accord. Selon nos informations, le MHSC a transmis une première offre de transfert pour Olivier Dall’Oglio. Proposition refusée par Brest. A priori, le dossier ira à son terme, mais il faut que les deux clubs s’entendent.